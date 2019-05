FC Augsburg - Hertha BSC

Zwei Tore nur schossen die Berliner in sechs Bundesligapartien in Augsburg, beide durch Salomon Kalou. Sie verloren aber keins der letzten acht Duelle, in denen die bayerischen Schwaben fünf Mal torlos blieben. Die letzten drei Vergleiche endeten unentschieden, die letzten beiden 2:2. Die Berliner sind seit dem 3:0 in Gladbach vom 9. Februar auswärts sieglos und erzielten in den letzten fünf Gastspielen insgesamt nur einen Treffer. Nach einer Serie von fünf Niederlagen blieben sie in den letzten drei Begegnungen mit insgesamt nur einem Gegentor ungeschlagen. Ihr Trainer Pal Dardai holt mit einem Remis in seinem 150. Bundesligaspiel den 200. Punkt. Die Herthaner schossen 14 ihrer 44 Tore in der Viertelstunde vor der Pause. (2:2)

Unser Tipp: 2:1