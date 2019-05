Werder Bremen - Borussia Dortmund

Davie Selke und Finn Bartels stießen den BVB am 20. Dezember 2014 mit ihren Toren zum 2:1-Sieg zum Hinrundenende auf Platz 17. Das war der einzige Bremer Sieg in den letzten sieben Heimspielen. Zudem gewannen die Westfalen zwölf der letzten 15 Liga-Duelle. Aber im Pokal-Achtelfinale am 5. Februar behielt Werder in Dortmund nach einem 3:3 im Elfmeterschießen die Oberhand. Zu Hause holten die Grün-Weißen gegen Schwarz-Gelb die Vereinsrekorde von 31 Siegen und 101 Punkten. Die Bremer kassierten ihre letzten beiden Niederlagen im Weserstadion gegen den FC Bayern (2:3 im Pokal am 24. April und 1:2 in der Liga am 1. Dezember). Sie gewannen ihre letzten drei Liga-Heimpartien mit neun Toren, verloren aber die letzten drei Pflichtspiele, nachdem sie 14 Mal in Folge ungeschlagen geblieben waren. In den letzten beiden Partien traf Werder erst nach einem 0:2-Rückstand.