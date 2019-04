Hannover 96 - FSV Mainz 05

Aus der Abstiegssaison 2015/16, als sie den Vereinsrekord von sieben Heimniederlagen in Folge aufstellten, stammt die einzige Heimpleite der Niedersachsen gegen Mainz. Außer bei diesem 0:1 am 6. Februar 2016 traf Hannover zu Hause gegen die Rheinhessen immer ins Netz. In sechs von elf Gastspielen an der Leine konnten die 05er eine Führung nicht in einen Sieg ummünzen. 96-Trainer Thomas Doll gewann seine beiden Heimspiele gegen Mainz und holte in vier Duellen zehn Punkte. Hannover verlor die letzten vier Heimspiele in Serie, die letzten beiden mit 0:1, und neun der letzten zehn Aufgaben auf eigenem Platz. Die Niedersachsen holten in elf Spielen mit Trainer Thomas Doll nur vier Punkte, gestalteten aber in den letzten drei Partien die erste Halbzeit unentschieden.