Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach

Die Borussen erzielten nur in einer der letzten acht Saison-Auswärtspartien mehr als einen Treffer, verloren mit dem 1:3 in Düsseldorf am 30. März aber nur eine der letzten fünf. Sie gewannen nur eins der letzten acht Spiele (1:0 in Mainz am 9. März), in denen sie höchstens ein Tor schossen, und verbuchten nur in einer der letzten 16 Aufgaben eine Pausenführung. Die Niedersachsen unterlagen in acht der letzten neun Heimspiele, in denen sie sieben Mal ohne Torerfolg blieben, und elf der letzten zwölf Aufgaben. In zwei der letzten drei Partien gaben sie eine 1:0-Führung, jeweils durch Hendrik Weydandt, aus der Hand. In den letzten sieben Begegnungen kassierten die 96er mit der löchrigsten Abwehr sieben Gegentore durch Kopfbälle. - Hinrunde: 1:4

Unser Tipp: 1:4