FSV Mainz 05 - SC Freiburg

Noch nie haben die Freiburger ein Erstligaspiel in Mainz gewonnen. Am nächsten waren sie am 22. November 2014 an einem Sieg, doch Stefan Bell glich in der 88. Minute zum 2:2 aus. Den Breisgauern gelang keine Pausenführung in den letzten 14 Pflicht-Treffen, in denen sie insgesamt nur ein Tor in der ersten Halbzeit schossen. Die 05er verbuchten gegen die Breisgauer, die in vier der letzten fünf Duelle ein Jokertor erzielten, ihre meisten Punkte (37) und Tore (36). Sie verloren zwei der letzten drei Saison-Heimspiele sowie sieben der letzten acht Partien und kassierten nach Schlusslicht Hannover die meisten Rückrunden-Gegentore (26).