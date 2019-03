1899 Hoffenheim - Bayer Leverkusen (Freitag, 20.30 Uhr)

Bayers 2,3 Auswärtspunkte im Schnitt bei der TSG sind Vereinsrekord. Nur am 27. November 2010, als Gylfi Sigurdsson in der 90. Minute per Elfmeter zum 2:2-Endstand traf, schossen die Hoffenheimer in einem Heimspiel gegen Leverkusen mehr als ein Tor. In acht von zehn Auftritten bei 1899 erzielten die Gäste das 1:0. Mit Trainer Peter Bosz schoss die Werkself 13 Tore in vier Auswärtspartien, von denen sie drei gewann. In der Fremde verbuchte Bayer auch das bislang letzte Remis (1:1 in Nürnberg am 3. Dezember). Achtmal lagen die Leverkusener zur Pause zurück, was siebenmal zu einer Niederlage führte. Ausnahme: das 3:1 gegen Bayern München am 2. Februar nach 0:1-Rückstand. Hinrunde: 4:1

Unser Tipp: 2:3