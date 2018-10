Bundesliga 2018/19: Unsere Tipps zum 9. Spieltag

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20.30 Uhr)

Den Vereinsrekord von 35 Punkten holten die Breisgauer zu Hause gegen die Fohlen, die dort nur einen Sieg feierten. Für den sorgte Arie van Lent am 23. März 2002 mit einem Kopfballtor in der 79. Minute. In den letzten acht Auftritten an der Dreisam punkteten die Gäste nur mit einem torlosen Remis in der Abstiegssaison der Freiburger, die in den letzten drei Heimpartien gegen Gladbach je einen Elfmeter erhielten. Zwei der letzten vier Auftritte an der Dreisam verloren die Borussen nach einer 1:0-Pausenführung. Sie siegten aber zuletzt 3:0 bei Meister Bayern München und verloren nur ein Saisonspiel (2:4 in Berlin am 22. September).

Unser Tipp: 1:3