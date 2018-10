Bundesliga 2018/19: Unsere Tipps zum 8. Spieltag

Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf (Freitag, 20.30 Uhr)

Unter der Regie von Trainer Otto Rehhagel gelang Gerd Zewe am 26. Januar 1980 Historisches. Er schoss das 2:1 zum bislang einzigen Düsseldorfer Sieg in Frankfurt. Aus den folgenden zwölf Gastspielen am Main holten die Fortunen nur vier Punkte. Ihr Trainer Friedhelm Funkel führte die Eintracht 2004 zurück in die Bundesliga und ein Jahr später in den UEFA-Cup, verantwortete 2009 aber auch deren Abstieg. Seinen einzigen Sieg an alter Wirkungsstätte verbuchte Funkel am 23. September 1994 bei einem 3:0 mit Uerdingen. Der Aufsteiger, der zehn von elf Gegentoren nach der Pause kassierte, erzielte in den letzten vier Runden nur per Elfmeter einen Treffer und wartet seit 405 Minuten auf ein Tor aus dem Spiel heraus. In der Fremde holten die Rheinländer mit insgesamt einem Treffer zwei Punkte.

Unser Tipp: 1:1