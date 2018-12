Bundesliga 2018/2019: Welcher TV-Sender zeigt in dieser Saison welche Spiele?

Düsseldorf Sky, DAZN, Eurosport oder das Spitzenspiel BVB gegen Borussia Mönchengladbach dann doch im Free-TV? Wo sind alle Spiele der Bundesliga-Saison live im TV zu sehen? Wir haben die Infos zu den Übertragungen 2018/19 zusammengestellt.

In der Saison 2018/2019 teilen sich drei Sender die Rechte an der Live-Übertragung der Bundesligaspiele: Eurosport, Sky und das ZDF. ARD und Sport1 zeigen wie in den Jahren zuvor zudem die Highlights der Spieltage. Die werden in dieser Saison außerdem beim Sport-Streaming-Dienst DAZN und bei Nitro gezeigt.