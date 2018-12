Andre Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Wir sind niedergeschlagen, die Jungs haben alles versucht. In der ersten Halbzeit haben wir viele Strafraumsituationen kreiert, haben aber immer noch ein Bein im Abschluss vor uns gefunden. Es ist ganz, ganz bitter, das Spiel in der Nachspielzeit zu verlieren. Kein Vorwurf an 'Bruno' Esser, dass ihm so ein klarer Fehler passiert. Am wichtigsten war für mich zu sehen, dass eine Mannschaft auf dem Platz stand. Das war bislang nicht immer so. Mit Verstärkungen für die Rückserie habe ich die absolute Überzeugung, dass wir den Rückstand aufholen und die Klasse halten können."