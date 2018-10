Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Das ist keine schöne, keine angenehme Situation. Wir haben in der Länderspielpause sehr gut trainiert. Ich bin maßlos enttäuscht über unsere Leistung. So darf man nicht auftreten. Das war eine indiskutable Leistung, so kenne ich meine Mannschaft nicht. Darüber muss ich mit der Mannschaft ernsthaft reden."