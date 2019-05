Bundesliga 2018/19: 32. Spieltag - Die Reaktionen der Trainer

Niko Kovac (Trainer Bayern München): "Die ersten 20 Minuten hat es Hannover sehr gut verteidigt, wir hatten zwar Ballbesitz, aber nicht allzu viele torgefährlichen Situationen. Mit dem 1:0 hat sich das Spiel geöffnet und wir haben sehr gute Chancen herausgespielt. Wir hätten mit 4:0 in die Halbzeit gehen müssen, dann hast du Ruhe. Aus heiterem Himmel passiert dann etwas, was in der heutigen Zeit ein Elfmeter ist, was aber aus meiner Sicht keiner war. Aber wir haben unsere Hausarbeiten gemacht."