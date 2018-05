Bundesliga 2017/18: Unsere Tipps zum 34. Spieltag

1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund

Sejad Salihovic bewahrte die Kraichgauer am letzten Spieltag der Saison 2012/13 in Dortmund mit zwei Elfmetern vor dem Abstieg. Dabei sah BVB-Torwart Roman Weidenfeller die einzige Rote Karte seiner Bundesligakarriere. Salihovic sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 1:0-Endstand am 13. August 2011 auch für den bislang letzten Heimsieg der TSG gegen die Westfalen. Die letzten vier Duelle in Sinsheim endeten unentschieden (zwei Mal 1:1 und zwei Mal 2:2). Die Hoffenheimer, die in jeder Heimpartie gegen Dortmund trafen, gewannen ihre letzten vier Spiele auf eigenem Platz mit 14:1 Toren und unterlagen mit dem 0:2 in Stuttgart nur einmal in den letzten zehn Runden.