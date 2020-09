Achim Beierlorzer (Trainer FSV Mainz 05): "Die Niederlage trifft uns schon, weil wir uns viel vorgenommen haben. Wir waren heute nicht so druckresistent in unserem Spiel und haben auch am Anfang viele Fehler im Passspiel gemacht. Es war immer gefährlich, was Stuttgart veranstaltet hat. Wir haben verdient verloren, wir haben heute kein gutes Spiel gemacht. Dass wir nach so einer Woche und so einem Spiel Gegenwind kriegen, dem müssen wir uns jetzt stellen. Das wissen alle im Verein."