Bundesliga : Dortmund dreht Spiel gegen Augsburg – Schalke verpasst Sieg in Bremen

Berlin Borussia Dortmund hat nach frühem Rückstand gegen Augsburg das Spiel gedreht und drei Punkte geholt. Erfolgreich war auch der FC Bayern gegen Hoffenheim. Schalke verspielte dagegen in der zweiten Halbzeit eine Führung in Bremen.

Der FC Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga den vierten Sieg in Serie geholt und seine Tabellenführung gefestigt. Die Münchner setzten sich am Samstag mit 4:1 (2:1) gegen die TSG 1899 Hoffenheim durch und bauten ihren Vorsprung auf RB Leipzig, das am Abend Bayer Leverkusen empfing, zunächst auf zehn Punkte aus. Borussia Dortmund gelang nach zuletzt drei Ligaspielen ohne Sieg mit dem 3:1 (1:1) gegen den FC Augsburg wieder mal ein Erfolg.