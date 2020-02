Klarer 4:0-Sieg : Wolfsburg verdirbt Mainz die Faschingsparty

Foto: dpa/Peter Steffen 10 Bilder Wolfsburg - Mainz: die Bilder des Spiels.

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg hat in der Bundesliga zum Überholmanöver angesetzt. Die Wölfe besiegten Mainz 05 völlig verdient mit 4:0 (2:0) und pirschten sich durch den dritten Sieg binnen einer Woche bis auf zwei Punkte an die Europacup-Plätze heran.

Während die Konkurrenten am Wochenende patzten, schraubte die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner ihre kleine Erfolgsserie auf zehn Punkte aus den letzten vier Ligaspielen. Josip Brekalo per Fernschuss (21.), Renato Steffen (45. und 68.) und Yannick Gerhardt (49.) sorgten am Sonntagabend für einen Wolfsburger Kantersieg.

Bei den Mainzern herrschte dagegen Katerstimmung. Wenige Stunden vor dem Rosenmontagszug, an dem das Team von Achim Beierlorzer zum Wochenstart ab 11.11 Uhr geschlossen mitfahren will, mussten sie einen herben Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt einstecken. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz schmolz am Wochenende auf zwei Punkte.

Dabei waren die Mainzer mit viel Enthusiasmus in die Partie in der Autostadt gegangen. "Wenn wir einen guten Tag haben, es im Kollektiv richtig machen, dann haben wir unsere Chancen und können punkten", hatte Beierlorzer angekündigt und nach vier Punkten aus den vorherigen beiden Spielen auch in Wolfsburg "Offensiv-Power" versprochen.

Die FSV-Spieler ließen zunächst Taten folgen und legten los wie die Feuerwehr. Wolfsburg schien drei Tage nach dem Europa-League-Spiel gegen Malmö FF (2:1) mit den Gedanken noch gar nicht auf dem Platz, da hatte Mainz nach fünf Minuten bereits vier Torschüsse und sechs (!) Ecken auf dem Konto. Danach war es mit der Herrlichkeit allerdings vorbei.

Der stürmischen Anfangsphase der Gäste folgte ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen, aber kaum zwingenden Aktionen vor den Toren. Bezeichnenderweise war es ein Weitschuss, der die Hausherren erstmals jubeln ließ. Brekalo, der schon gegen Malmö getroffen hatte, nahm aus rund 25 Metern Maß und versenkte den Ball im rechten oberen Torwinkel.

In der Folge machten die Niedersachsen nicht mehr als nötig - und erzielten ihre Tore genau zum richtigen Zeitpunkt. Direkt vor der Pause war es Steffen, der die Konfusion in der Mainzer Hintermannschaft ausnutzte und den Ball nach einem Missverständnis zwischen Moussa Niakhate und Keeper Robin Zentner aus kurzer Distanz per Kopf über die Linie drückte. Kurz nach der Pause hatte Gerhardt keine Mühe, eine flache Hereingabe von Daniel Ginczek ins Tor zu bringen.

Danach war die Luft auf Mainzer Seite endgültig raus. Wolfsburg, das sich gedanklich schon auf das Europacup-Rückspiel am Donnerstag in Schweden einstimmen konnte, hatte bei strömendem Regen weitere Gelegenheiten und erhöhte nach einem starken Solo von Steffen sogar noch auf 4:0.

Statistik

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Knoche, Brooks, Paulo Otavio - Schlager, Gerhardt - Steffen (71. Joao Victor), Brekalo (82. Karamoko) - Ginczek (74. Mehmedi), Weghorst. - Trainer: Glasner

Mainz: Zentner - Pierre-Gabriel, Bruma, Niakhate - Baku, Barreiro (46. Boetius), Latza, Brosinski (62. Onisiwo) - Öztunali (67. Mateta), Szalai, Quaison. - Trainer: Beierlorzer

Schiedsrichter: Benjamin Cortus (Röthenbach)

Tore: 1:0 Brekalo (21.), 2:0 Steffen (45.), 3:0 Gerhardt (49.), 4:0 Steffen (68.)

Zuschauer: 21.058

Beste Spieler: Ginczek, Steffen, Gerhardt - Latza