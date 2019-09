Sieg in Mainz : Ungeschlagene Wolfsburger bleiben oben dran

Sieg in Mainz

Mainz Der VfL Wolfsburg bleibt neben Rekordmeister Bayern München das einzige noch ungeschlagene Team in der Bundesliga. Der Europa-League-Teilnehmer feierte am Samstag nach zuvor drei Unentschieden einen 1:0-Sieg beim FSV Mainz 05.

Vor 24.303 Zuschauern traf Marcel Tisserand in der 9. Minute zum Sieg für die Niedersachsen, die sich mit zwölf Punkten in der Spitzengruppe festsetzten. Die Mainzer, bei denen Trainer Sandro Schwarz in der hitzigen Nachspielzeit mit der Gelb-Roten Karte auf die Tribüne geschickt wurde, bleiben mit nur drei Zählern aus sechs Spielen Tabellenvorletzter.