„Ein laufender Prozess“ : Drees glaubt weiter an den Videobeweis

Drees glaubt weiter an den Videobeweis

Köln Vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison ist DFB-Projektleiter Jochen Drees weiter voll und ganz vom Videobeweis überzeugt und hat die Technologie verteidigt. „Der Video-Assistent macht den Fußball gerechter“, sagt Drees.

Für Drees ist das aber kein Grund, am System zu zweifeln. "Die Öffentlichkeit diskutiert nicht über die Vielzahl der guten und richtigen Entscheidungen, sondern vielmehr darüber, was in wenigen Einzelsituationen nicht optimal gelaufen ist", sagte der 49-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe.