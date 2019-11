2:1 bei den Hanseaten : Schalke setzt sich oben fest und schießt Werder in die Krise

Bremen Wach, kaltschnäuzig, reif: Schalke 04 setzt sich dank Amine Harit und Benito Raman in der Bundesliga oben immer mehr fest. Werder Bremen rutscht derweil immer tiefer in den Tabellenkeller.

Und während Schalke seinen Aufwärtstrend fortsetzte, gerät Bremen immer weiter in die Krise. Die Hanseaten warten nun schon seit acht Bundesliga-Spielen auf einen Sieg, die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt findet sich derzeit nur auf Platz 13 wieder. Dabei waren die Grün-Weißen mit Europapokal-Ambitionen in die Saison gestartet. Doch bereit und reif für größere Aufgaben schienen am Samstag im Weserstadion nur die Gäste.

"Jetzt ist genug geredet! Ich merke an der Stimmung in der Mannschaft, dass sie unbedingt gewinnen will", hatte Kohfeldt vor der Partie gesagt. Doch dann begannen die Bremer, bei denen Linksverteidiger Ludwig Augustinsson nach einer langwierigen Knieverletzung sein Comeback gab, vor 42.100 Zuschauern nach all den Rückschlägen der vergangenen Wochen ohne viel Selbstvertrauen und versuchten zunächst einmal, sicher zu stehen.