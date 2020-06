Bruno Labbadia (Trainer Hertha BSC): "Wir haben zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten gesehen. In der ersten haben wir sehr fahrig gespielt, da waren wir mit dem 0:1 gut bedient. In der zweiten hat es sich komplett gedreht, da waren wir am Drücker, bis wir ein ganz blödes 0:2 kassiert haben. Das war zu einfach und sehr schade. Alles in allem war es aber trotzdem verdient für Gladbach, Glückwunsch zum Einzug in die Champions League."