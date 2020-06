Uwe Rösler (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Für uns ist es nicht das gewünschte Resultat. Unsere Struktur im Spiel mit Ball war nicht klar. Wenn du gegen so eine Mannschaft spielst, müssen die Abläufe top sein. Wir hatten nicht die geistige Frische gehabt, um die Dominanz mit dem Ball zu entwickeln. Wir sind nicht zufrieden mit dem Punkt, das ist ganz klar. Als Fortuna Düsseldorf müssen wir absolut am Limit spielen, um Spiele in der Bundesliga gewinnen zu können. Heute haben wir keine Top-Leistung geboten. Wir können besser spielen, es ist jetzt meine Aufgabe, das in dieser Woche wieder hinzukriegen."