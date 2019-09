Leipzig - Bayern 1:1 : Bayern verpassen Sprung an die Spitze

Leipzig Bayern München läuft in der Bundesliga der ersten Tabellenführung weiter hinterher. Der Doublesieger kam im Topspiel des 4. Spieltages bei RB Leipzig trotz großer Dominanz in der ersten Halbzeit über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus.

Vor den Augen von Bundestrainer Jogi Löw brachte Robert Lewandowski (3.) die Gäste mit seinem siebten Saisontor in Führung. Emil Forsberg (45.+3) glich per Foulelfmeter aus. Kurz vor der Pause hatte Schiedsrichter Sascha Stegemann (Niederkassel) einen Elfmeter für Bayern nach Videobeweis zurückgenommen.

RB Leipzig ging zwar erstmals in dieser Saison in einem Pflichtspiel nicht als Sieger vom Platz, verteidigte aber Platz eins in der Liga. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann geht damit durchaus gestärkt in das erste Champions-League-Spiel am Dienstag bei Benfica Lissabon (21.00 Uhr/Sky). Die Bayern treffen am Mittwoch zu Hause auf Roter Stern Belgrad (21.00 Uhr/Sky).