Wann wird gespielt?

Die Anstoßzeiten bleiben in der neuen Saison unverändert. Der Spieltag wird bis auf die beiden letzten Runden am Freitag mit einer Partie um 20.30 Uhr eröffnet. Am Samstag folgen in der Regel fünf Spiele um 15.30 und eine Begegnung, das sogenannte Topspiel, um 18.30. Am Sonntag wird in der Regel um 15.30 und um 18.00 jeweils ein Match angepfiffen. Zudem wird es fünf Montagsbegegnungen (20.30) und fünf Sonntagspartien (13.30) geben, um den deutschen Vertretern in der Europa League mehr Regenerationszeit zu gewähren.