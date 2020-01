0:1 gegen Werder Bremen : Kastenmeier patzt bei Fortuna-Niederlage

Düsseldorf Bitteres Bundesliga-Debüt für Florian Kastenmeier: Der Torwart von Fortuna Düsseldorf trägt die Schuld am Gegentor beim 0:1 gegen Werder Bremen. Es ist eine bitterer Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt für die Düsseldorfer.

Etwas überraschend entschied sich Friedhelm Funkel gegen Michael Rensing als Steffen-Ersatz. Stattdessen verhalf Fortunas Trainer dem jungen Florian Kastenmeier zu seinem Bundesligadebüt. Rensing ist nach seiner Schultereckgelenksprengung im vergangenen Sommer nach Ansicht Funkels noch nicht wieder ganz der Alte. Kastenmeier hingegen stehe voll im Saft, stand bereits im Pokalspiel gegen Aue in der Hinrunde im Tor. Zunächst hielt der 22-Jährige was er halten musste, doch dann spielte er eine entscheidende Rolle bei der bitteren Niederlage.

Die Düsseldorfer Ultras hatten der Mannschaft vor Beginn der Partie schon eine Botschaft per Spruchband mitgegeben: „Unser Wille ist unbesiegbar – zeigt, dass euer es auch ist.“ Der Wille war da, nur die spielerischen Mittel fehlten über weite Strecken. Da das aber für beide Teams galt, entwickelte sich vor 46.000 Zuschauern ein Spiel, dass hauptsächlich zwischen den beiden Strafräumen stattfand. Nach den ersten zehn Minuten, in denen die Bremer versuchten, Fortuna zu überrennen, hatten die Düsseldorfer in einer intensiven, aber wenig aufregenden ersten Häfte die besseren Gelegenheiten. Rouwen Hennings chippte den Ball aber nach Pass des sehr bemühten Dawid Kownacki weit neben das Tor. Werder-Torhüter Jiri Pavlenka musste in der Folge zwei Mal eingreifen, parierte die Schüsse von Alfredo Morales und Hennings souverän.