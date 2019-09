Augsburg - Frankfurt 2:1 : Augsburg verpasst der Eintracht einen herben Dämpfer

Augsburg Eintracht Frankfurt hat fünf Tage vor dem Start in die Europa League einen herben Dämpfer in der Fußball-Bundesliga hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter verlor beim FC Augsburg mit 1:2 (0:2).

Während dem bisher noch sieglosen FCA der erhoffte Befreiungsschlag gelang, leistete sich die Eintracht vor ihrem mit Spannung erwarteten Europa-Auftakt am Donnerstag gegen den FC Arsenal die zweite Saisonniederlage.

Marco Richter erzielte in der 35. Minute das 1:0 für den FCA. Die Führung der Gastgeber war zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaft. Kurz vor der Pause legte Florian Niederlechner mit einem sehenswerten Schuss sogar noch nach (43.). Lange Zeit fanden die Gäste keine Lücke, ehe Goncalo Paciencia (73.) das Anschlusstor gelang.

Gegen die Gunners und am Sonntag in der Liga gegen Borussia Dortmund müssen sich die Frankfurter steigern, um nicht weitere unliebsame Überraschungen zu erleben. Der FCA will beim SC Freiburg seinen Aufwärtstrend fortsetzen.