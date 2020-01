Bundesliga-Formcheck : Das ist los bei den 18 Klubs vor dem Rückrundenstart

Düsseldorf Nach 26 Tagen Winterpause geht es nun wieder los: Der FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach eröffnen am kommenden Freitag die Rückrunde der Bundesliga. Der Titelkampf ist spannend wie selten - doch wie gut sind die Mannschaften in Form?

Die Bayern blasen zur Aufholjagd, das 2:5 gegen Nürnberg war ein Warnschuss. Herbstmeister Leipzig will die Spitzenposition verteidigen, doch auch die Sachsen haben personelle Probleme. Wie sind die 18 Mannschaften vor dem Rückrundenstart am Freitag drauf? Wir haben einen Formcheck gemacht:

TSG 1899 Hoffenheim : In der Vorbereitung in Spanien setzte es Niederlagen gegen die niederländischen Klubs Feyenoord Rotterdam und Ado Den Haag. Torhüter Oliver Baumann ist verletzt, Ex-Kapitän Kevin Vogt wurde nach Bremen verliehen - vor allem hinten müssen sich die Kraichgauer sortieren. Vorne soll Wintertransfer Munas Dabbur helfen.

VfL Wolfsburg: Die Spieler des VfL Wolfsburg haben sich in der Winterpause offensiv zu ihrem Ziel Europa League bekannt. Allein: Der jüngste Eindruck aus den Tests gegen Seoul (1:1) und Genf (1:2) ist enttäuschend. Sportchef Schmadtke sagte deshalb auch klar: „Wir müssen schnell in Schwung kommen – und das am besten schon in Köln.“