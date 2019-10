Ante Covic (Trainer Hertha BSC): "Ich glaube, dass wir vom Ergebnis her keinen gelungenen Start ins Spiel hatten. Trotzdem glaube ich, dass wir in der Anfangsphase eine hohe Dominanz hatten. Dann haben wir 0:1 hinten gelegen. Wir kommen aus einer Situation, in der wir nicht so vor Selbstbewusstsein strotzen und spielen ansehnlichen Fußball. Wir belohnen uns dann mit drei wunderschönen Toren."