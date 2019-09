28 - Dortmund hat im 28. Bundesliga-Heimspiel in Folge mindestens ein Tor erzielt; damit stellte der BVB den Vereinsrekord aus den Jahren 2011 bis 2012 ein. In den letzten 20 Bundesliga-Heimspielen gelangen sogar immer mindestens 2 Treffer, unter Favre also immer.