8 - Erst zum 8. Mal in der Bundesliga-Geschichte traf mit Hertha eine Mannschaft in einem Spiel mindestens 2-mal ins eigene Tor, letztmals zuvor passierte dies Hannover 96 am 12. Dezember 2009 in Mönchengladbach. Den Niedersachsen unterliefen damals als einzigem Team sogar gleich 3 Eigentore in einer Partie.