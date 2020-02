Martin Schmidt (Trainer FC Augsburg): "Die zweite Halbzeit war so nicht zu erwarten. Das war unsere schlechteste Halbzeit in diesem Jahr. Es war schlichtweg eine Katastrophe. Die erste Hälfte war recht solide, wir haben auch die erste Großchance. Insgesamt haben wir zwei bis drei Chancen herausgearbeitet und könnten oder müssten in Führung gehen. Dann hätten wir das Spiel gehabt, was wir gewollt hätten."