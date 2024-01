BVB zu Gast in Köln, Bochum gegen den VfB Das müssen Sie zum 18. Bundesliga-Spieltag wissen

Service | Düsseldorf · Die Bundesliga startet an diesem Wochenende in die Rückrunde. Am Samstagnachmittag muss der BVB in Köln ran, Bochum empfängt den Tabellendritten VfB Stuttgart. Alles Wissenswerte zu den Partien des 18. Spieltages haben wir für Sie zusammengefasst.

20.01.2024 , 11:18 Uhr

(SID/dpa/RP)