PLATZVERWEISE: Am 32. Spieltag wurde bisher ein Spieler des Feldes verwiesen. In München musste Hannovers Jonathas wegen wiederholten Foulspiels vorzeitig in die Kabine. Kurios: Jonathas, zur Halbzeit eingewechselt, erzielte erst das 1:2 per Handelfmeter (52.), wurde im Anschluss nach einem Handgemenge mit Bayerns Torwart Sven Ulreich verwarnt, um 180 Sekunden später mit Gelb-Rot vom Platz geschickt zu werden. In der laufenden Saison sind damit 38 Platzverweise (19 Rote Karten, 19 Gelb-Rote Karten) ausgesprochen worden. In der vergangenen Spielzeit wurden insgesamt 42 Spieler des Feldes verwiesen (20 Rote Karten, 22 Gelb-Rote Karten).