Tore: In den neun Spielen des 17. Spieltags in der Fußball-Bundesliga fielen insgesamt 28 Treffer - dies entspricht einem Schnitt von 3,11 Toren. Kai Havertz von Bayer Leverkusen schoss sein Team mit einem Doppelpack zum 3:2-Erfolg über die Hertha. Ebenfalls doppelt war Bayern Münchens Franzose Franck Ribery erfolgreich, der den Rekordmeister mit seinen beiden Treffern zum 3:0-Sieg in Frankfurt führte. Die Torjägerliste führen Dortmunds Paco Alcacer und Frankfurts Luka Jovic mit je zwölf Treffern an. Es folgen Marco Reus von Borussia Dortmund und Timo Werner von RB Leipzig (11). Dahinter rangiert mit zehn Treffern Münchens Vorjahresgewinner der Torjägerkanone Robert Lewandowski.