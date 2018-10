"RP Online": "Fortuna versagt in Frankfurt - Es läuft die 34. Minute an diesem Freitagabend in Frankfurt. Friedhelm Funkel lehnt mit verschränkten Armen an der Trainerbank. Stoisch verfolgt der Coach von Fortuna Düsseldorf wie Eintracht-Stürmer Sebastien Haller im Strafraum Geleitschutz von fünf Fortunen bekommt und den Ball zu Luka Jovic lupft. Der Serbe drischt den Ball aus 16 Metern in die Maschen. Es ist das 3:0 für die Eintracht in einem Fußballspiel zweier Mannschaften, die einen klaren Klassenunterschied aufweisen. Und es ist der Beginn einer wahren Schmach für Fortuna."