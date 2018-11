Der 11. Spieltag im Check : Verschnupfter Hummels sieht nur Sanchos Rücklichter

Mats Hummels im Duell mit Dortmunds Mario Götze. Foto: REUTERS/LEON KUEGELER

Düsseldorf Der elfte Bundesliga-Spieltag stand ganz im Zeichen des Spitzenspiels zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Aber auch Tabellenkeller hat sich einiges getan. Unser Spieltagscheck.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lukas Thiele

Der elfte Spieltag der Bundesliga stand natürlich ganz im Zeichen des Topspiels zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Und wie sich herausstellen sollte: ganz zu Recht. Aber der Sieg der Dortmunder ist nicht die einzige erwähnenswerte Geschichte des Wochenendes. Hier ist unser Spieltagscheck.

Das Spiel des Spieltags

Es war das Topspiel des elften Spieltags und es hielt, was es versprach. Dortmund gegen Bayern war vielleicht das beste Spiel der bisherigen Bundesliga-Saison. Aufgeheizte Atmosphäre, Führungswechsel, ein Elfmeter und ein aberkanntes Tor in letzter Sekunde – diese Partie hatte so ziemlich alles, was das Fußballherz begehrt. Und mit dem 3:2-Sieg des BVB reifte auch die Erkenntnis, dass die Dominanz der Bayern in der Bundesliga vorerst ein Ende hat.

Tatsächlich steht der FCB nach dem elften Spieltag nur auf Rang fünf und hat nun sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Dortmund. So einen großen Rückstand haben die Bayern so spät in der Saison noch nie aufgeholt.

Ein Schlüssel für den Erfolg des BVB in dieser Saison ist auch die starke Bank. 18 Jokertore in 17 Pflichtspielen hat Trainer Lucien Favre quasi schon eingewechselt. Sein Musterschüler ist der spanische Nationalspieler Paco Alcacer, der in 218 Bundesligaminuten für die Borussen acht Treffer erzielte und den Rekord des Hamburgers Charly Dörfel aus dem Jahr 1963 (519 Minuten) pulverisierte.

Der Torjäger des Spieltags

Werder Bremen befindet sich nach einem zwischenzeitlichen Hoch wieder im Sinkflug. Anteil daran hat nun auch Alassane Plea, der beim Gladbacher 3:1-Sieg an der Weser alle drei Tore für die Borussia schoss. Acht Tore hat der Neuzugang aus Nizza nun auf dem Konto und liegt damit in der Torjägerliste nur ein Tor hinter Frankfurts Luka Jovic.

Plea zeigte in Bremen einmal mehr, dass Borussias Manager Max Eberl mit seiner Verpflichtung ein echter Coup gelungen ist. Er ist das fehlende Puzzlestück, dass die Gladbacher Fans in dieser Saison träumen lässt. Die Borussia hat nun nach elf Spieltagen mehr Punkte auf dem Konto als zum gleichen Zeitpunkt der Saison 2014/2015 – und die endete mit Platz drei und der direkten Qualifikation für die Champions League.

Foto: dpa/Uwe Anspach 15 Bilder Die Toptorjäger der Liga

Die Lebenszeichen des Spieltags

Schon vier Spieltage lang befinden sich Fortuna Düsseldorf und der VfB Stuttgart gemeinsam auf den Abstiegsplätzen. Zuletzt teilte man sich sogar die rote Laterne. Gerade einmal fünf Punkte und eine desaströse Torbilanz von 6:24 Toren hatten beide Teams nach zehn Spieltagen vorbereitet. Und beide Mannschaften bevorzugen offenbar den Gleichschritt, denn beide Mannschaften landeten am elften Spieltag einen immens wichtigen Befreiungsschlag.

Mit Hannover 96 feierte zudem ein weiteres Kellerkind eine Art Auferstehung. Ausgerechnet im Niedersachsen-Duell gegen den VfL Wolfsburg landete 96 den zweiten Saisonsieg und ließ damit auch seinen Trainer Andre Breitenreiter aufatmen.

Die Ausrede des Spieltags

Es war eine der Szenen des Spitzenspiels zwischen Dortmund und dem FC Bayern: das Laufduell zwischen Mats Hummels und Jadon Sancho. Der junge Engländer in Reihen des BVB legte sich den Ball weit vor und ließ dann in bester Road-Runner-Manier dem Bayern-Verteidiger absolut keine Chance. Ein Tor entstand daraus zwar nicht, dennoch steht die Szene symbolisch dafür, wie der BVB den Bayern buchstäblich den Rang abgelaufen hat.

Hummels trat dann nach dem Spiel vor die Presse und sagte, er sei erkältet ins Spiel gegangen und ärgere sich, dass er nicht schon zur Halbzeit raus gegangen sei. "Wenn alles so ein bisschen dumpf und verschwommen ist im Kopf, ist ein Spiel auf so hohem Niveau schwierig umzusetzen", sagte er. Bayern-Boss Uli Hoeneß wollte seinem Spieler zwar keinen Vorwurf machen, außerhalb des Bayern-Kosmos rieb man sich jedoch verwundert die Augen. Oliver Kahn meinte: „Da muss man sich schon fragen, was geht denn in den Köpfen der Spieler vor?“

Das Interview des Spieltags

Schon nach dem Sieg von Eintracht Frankfurt in der Europa League bei Apollon Limassol (3:2) sorgte Eintrachts Danny Da Costa für Lacher, als er sich nach dem Spiel spontan selbst interviewte.

Nach dem 3:0-Sieg gegen Schalke am Sonntag, der die Eintracht an den Bayern vorbei auf Rang vier hievte, legte er nun nach: „Wenn wir gucken, was wir derzeit auf dem Platz fabrizieren, das ist schon peinlich. Ich muss sagen: Da schäme ich mich teilweise echt. Das tut mir auch sehr leid für die 50.000, die sich das hier immer wieder ansehen müssen. Ich kann jedem jetzt nur raten, sich in der Länderspielpause die Länderspiele anzusehen und bei den Nationalmannschaften mal wirklich gute Spiele sehen“, sagte er dem „Hessischen Rundfunk“.

(lt)