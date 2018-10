Bundesliga 18:19: Borussia Dortmund schlägt FC Augsburg dank Paco Alacer und Mario Götze

Dortmund Dreierpacker Paco Alcaver und Mario Götze haben Borussia Dortmund die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga gerettet. Die Dortmunder liefen gegen dem FC Augsburg zwei Mal einem Rückstand hinterher.

Der WM-Held von 2014 traf in der 84. Minute, sieben Minuten nach seiner Einwechslung, zum zwischenzeitlichen 3:2 gegen den FC Augsburg. In der sechsten Minute der Nachspielzeit traf der spanische Neuzugang Alcacer mit einem Freistoß zum 4:3 (0:1) gegen den FCA.

Alfred Finnbogason (22.) und Philipp Max (71.) hatten die Gäste zweimal in Führung gebracht. Joker Paco Alcacer (62./80.) konnte zweimal egalisieren und traf zum Sieg für die Schwarz-Gelben. Michael Gregoritsch (87.) glich für die Augsburger nach Mario Götzes Treffer aus. Auch im zehnten Pflichtspiel unter Trainer Lucien Favre blieben die Borussen ungeschlagen und Spitzenreiter in der Bundesliga.

Mario Götze kehrte nach vier Spielen wieder in den BVB-Kader zurück, saß wie sein sechs Jahre jüngerer Bruder Felix beim FCA aber zunächst nur auf der Bank. In der 77. Minute wurde der WM-Held von 2014 aber eingewechselt und kam so zu seinem ersten Einsatz in der Liga in dieser Saison.