TORE: In den ersten sieben Begegnungen des 8. Spieltags wurden bisher 26 Tore erzielt - dies entspricht einem Schnitt von 3,71 Treffern pro Spiel. Der alles überragende Angreifer war der Frankfurter Luka Jovic, der am Freitag fünf Treffer erzielen konnte. Nun führt er gemeinsam mit Dortmunds Paco Alcacer mit jeweils sieben Toren die Torschützenliste an. Mit je fünf Toren folgen Ondrej Duda (Berlin), Alassane Plea (Mönchengladbach), Marco Reus (Dortmund), Sebastien Haller (Frankfurt) und Robert Lewandowski (Bayern). Die beiden letztgenannten Stürmer waren diesmal doppelt erfolgreich, genau wie Bremens Maximilian Eggestein am Samstagabend auf Schalke.