Bundesliga 18/19 6. Spieltag: Diese Spiele werden wichtig

Was am 6. Spieltag wichtig wird : Tu es, Hertha!

Am Freitagabend gibt es ein Wiedersehen zwischen Herthas Trainer Pal Dardai (links) und Bayerns Niko Kovac. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Düsseldorf Hertha BSC kann am Freitagabend mit dem FC Bayern München gleichziehen – theoretisch. Wir erklären, was am 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga sonst noch wichtig wird. Zum Beispiel das Spiel auf Schalke.

Welches Duell sollten Sie nicht verpassen? Wo geht es zur Sache? Wir haben hingeguckt.

Unter Zugzwang

Wenn nicht jetzt, wann dann? Vielleicht sollten die Macher beim FC Schalke den Song der Höhner von 2005 zum Spieltagsmotto erklären. Sehr sicher haben sie das hinter verschlossenen Türen so ähnlich auch getan. Der FC Schalke steht in dieser Saison noch ohne Punkt da, am Samstag kommt der FSV Mainz 05. Jetzt müssen Punkte her. Bislang ist es bei den Königsblauen in Anbetracht des wirklich miesen Saisonstarts bemerkenswert ruhig. Der Verein demonstriert Geschlossenheit. Das wird nicht lange so bleiben, wenn Mannschaft und Trainer jetzt nicht liefern.

Im Namen der Fans

Klingt komisch, ist aber so: Hertha BSC kann mit einem Sieg gegen den FC Bayern München am Freitagabend mit dem Spitzenreiter gleichziehen. Fans egal welcher Couleur werden vor dem Fernseher sitzen und mitfiebern: Tu es, Hertha. Das Rennen um die Tabellenspitze wäre endlich mal wieder spannend. Wahrscheinlich kommt es aber anders.

Duell der Aufsteiger

Fortuna Düsseldorf hadert mit der eigenen Kaltschnäuzigkeit. Im Rheinderby gegen Leverkusen spielte die Fortuna in Hälfte eins stark, aber verlor das Spiel. Nun kommt der perfekte Gegner zum Üben. Fortuna reist zum Club nach Nürnberg, der in der Englischen Woche von den Dortmundern mit 7:0 böse verprügelt wurde. Hat die Mannschaft ihre Kleider schon wieder zusammengeflickt? Derzeit sind der Klub und die Fortuna mit jeweils fünf Punkten Tabellennachbarn.

Gruß aus der Küche

RB Leipzig ist der nächste Heimgegner der TSG Hoffenheim. Die Auswärtsfans der Roten Bullen haben haben also die Gelegenheit, schon einmal ihren neuen Coach kennenzulernen. Julian Nagelsmann übernimmt ab der kommenden Saison den Verein, der im Namen der Dose antritt. Vor dem Spiel machte Nagelsmann klar, er wolle in Hoffenheim noch erfolgreich sein. Glauben wir. Nagelsmann hat eben keinen Bock auf ein Image als „Lame Duck“.

Heimliches Spitzenspiel

Samstag empfängt Leverkusen Borussia Dortmund. Die Werkself gewann zuletzt zweimal in Folge, Dortmund ist Tabellenzweiter und ziemlich dufte drauf. Keines der Teams hat Lust zu verlieren, beide Mannschaften haben hoch veranlagte Spieler. Wir finden: gute Grundlage für ein astreines Spiel. Randnotiz: Bayers Abwehr-Chef Sven Bender ist beim BVB ein gefeierter Held. Beim letzten Aufeinandertreffen der Mannschaften in der vergangenen Saison in Dortmund feierten die Heim-Fans den verlorenen Sohn. Damals lief es nicht in Dortmund. Wie viel Liebe haben die Fans diesmal übrig?

