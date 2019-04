Serien: Borussia Mönchengladbach konnte auch das sechste Duell mit RB Leipzig nicht für sich entscheiden. Gegen den insgesamt 51. Gegner in der Liga holte die Borussia nicht einmal einen Punkt. Bayern München gewann gegen Werder Bremen das 17. Ligaduell in Folge. In einem direkten Duell musste noch nie ein Verein in Serie mehr Niederlagen hinnehmen. Der Rekordmeister erzielte in diesen Spielen 62 Tore und ist nun seit zehn Spieltagen ungeschlagen. Die Bremer kassierten die erste Bundesliga-Niederlage in diesem Kalenderjahr. Bayer Leverkusen blieb gegen den 1. FC Nürnberg auch im siebten Liga-Duell in Serie ungeschlagen (sechs Siege, ein Remis). Nürnberg glückte zuletzt 2011 ein Sieg gegen die Rheinländer.