Serien: Der Club aus Nürnberg stemmte sich beim 1:1 gegen Schalke abermals gegen den Abstieg und verlor keines der letzten drei Spiele (ein Sieg, zwei Remis). Werder Bremen blieb nach dem 2:1-Sieg gegen Freiburg im Kalenderjahr 2019 weiterhin ungeschlagen und traf in bisher jeder der 29 absolvierten Partien. Die Freiburger warten seit dem 25. Spieltag auf einen Sieg und mussten sich in den letzten beiden Partien geschlagen geben. Bayer Leverkusen gewann in Stuttgart nach zuvor drei Niederlagen in Folge. Stuttgart konnte keines der letzten fünf Spiele gewinnen (drei Remis, zwei Niederlagen). RB Leipzig siegte munter weiter. Das 2:0 gegen Wolfsburg war der vierte Sieg in Folge. In der Liga ist RB seit nunmehr elf Spielen ungeschlagen, letztmals hatte Leipzig beim Rückrundenauftakt gegen Borussia Dortmund Mitte Januar verloren (0:1). Hannover kassierte gegen Gladbach die achte Niederlage in Serie. Borussia Dortmund blieb nach dem 2:1 gegen Mainz im heimischen Stadion abermals unbesiegt. Der BVB ist das einzige Team ohne eine einzige Heimniederlage.