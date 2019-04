Bundesliga 18/19: 28. Spieltag: Zahlen und Fakten

ELFMETER: In den ersten sieben Spielen des 28. Spieltages verhängten die Referees drei Elfmeter. Kai Havertz von Bayer Leverkusen verwandelte gegen Leipzig einen Foulelfmeter zum 1:0. In der gleichen Partie traf Leipzigs Emil Forsberg vom Punkt: einen Handelfmeter, der nach Videobeweis verhängt wurde, nutzte der Schwede zum 3:2 für die Sachsen. Ebenfalls nach Videobeweis gab es einen Handelfmeter beim Spiel auf Schalke. In der Nachspielzeit traf Frankfurts Luka Jovic vom Punkt zum 2:1-Endstand. Die Zahl der Elfmeter erhöht sich damit auf 68 in dieser Saison. Im Duell Schütze gegen Torwart steht es jetzt 58:10. In der Saison 2017/18 gab es 90 Elfmeter, von denen 65 verwandelt wurden.