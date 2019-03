SERIEN II: Der SC Freiburg erzielte im zehnten Heimspiel in Folge mindestens einen Treffer. Damit stellten die Breisgauer ihre Heimtor-Bestmarke aus der Saison 2010/11 ein. Die Bayern blieben gleichzeitig nach sechs Erfolgen in Serie beim 1:1 an der Dreisam wieder sieglos. RB Leipzig blieb nach dem 5:0-Kantersieg gegen Hertha BSC im neunten Spiel in Folge ungeschlagen und feierte dabei sechs Siege. Die Hauptstädter mussten drei Niederlagen in den letzten drei Runden hinnehmen.