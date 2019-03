Bundesliga 18/19, 26. Spieltag: Zahlen und Fakten

PLATZVERWEISE: Am 26. Spieltag wurde bislang zwei Spieler des Feldes verwiesen. Beim Topspiel in Berlin zwischen der Hertha und dem BVB flog zunächst Berlins Torunarigha nach wiederholtem Foulspiel mit der Gelb-Roten Karte vom Platz, in der Nachspielzeit ließ sich sein Mannschaftskamerad Vedad Ibisevic zu einer Tätlichkeit hinreißen und sah glatt Rot. In der laufenden Saison gab es damit bisher 32 Platzverweisen (17 Rote Karten, 15 Gelb-Rote Karten). In der vergangenen Spielzeit wurden insgesamt 42 Spieler des Feldes verwiesen (20 Rote Karten, 22 Gelb-Rote Karten).