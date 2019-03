Julian Nagelsmann (Trainer TSG Hoffenheim): "Wenn man die Chancen auf beiden Seiten sieht, geht der Punkt am Ende des Tages schon in Ordnung. Wir waren lange feldüberlegen, haben aber vergessen, das zweite Tor nachzulegen. Man muss so ein Spiel auch mal über die Zeit bringen. So ein Gegentor habe wir schon 15- oder 16-mal bekommen in diesem Jahr. Aber ich will mich nicht beschweren. Mit drei Punkten hätte ich mich gefreut - dem Markus gegenüber aber nicht unendlich wohlgefühlt."