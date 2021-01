Bundesliga-Zusammenfassung : Bielefeld gewinnt Aufsteigerduell – Bayern und Leipzig im Gleichschritt

Düsseldorf Die Arminia schlägt Stuttgart im Duell der Aufsteiger deutlich mit 3:0. Die Top-Teams aus München und Leipzig mühen sich derweil zu knappen 1:0-Siegen – in Freiburg fällt ein kurioses Eigentor per Gesäß.

Die Erfolgsserie von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga ist vorerst gestoppt. Nach vier Siegen in Folge kamen die Hessen am Mittwochabend nicht über ein 2:2 (1:1) beim SC Freiburg hinaus. Amin Younes hatte den Gästen mit seinem Tor in der sechsten Minute einen Traumstart beschert, Freiburgs Roland Sallai (32.) aber noch vor der Pause ausgeglichen. Im zweiten Durchgang drehte der eingewechselte Nils Petersen (63.) die Partie zunächst zugunsten des Sport-Clubs, ehe Keven Schlotterbeck mit einem Eigentor per Gesäß (75.) unfreiwillig noch für ein Remis sorgte. In der Tabelle bleibt die Eintracht in Schlagdistanz zu den Euroapokalplätzen, Freiburg beendet die Hinrunde direkt dahinter auf Rang neun.