Serien: Der Hamburger SV gewann zum vierten Mal in Folge am 34. Spieltag. Wolfsburg rettete sich mit dem ersten Heimsieg nach zuvor acht Heimspielen ohne Sieg (drei Remis, funf Niederlagen) in die Relegation. Köln gewann keines der letzten sieben Spiele (fünf Niederlagen, zwei Remis). Der VfB Stuttgart feierte mit dem 4:1 in München seinen vierten Sieg in Serie und gewann nach zuvor 13 Niederlagen in Folge erstmals wieder gegen die Münchner. Die Bayern verloren erstmals nach zuvor sechs Siegen in Folge. Erstmals nach 32 Siegen in Serie verließen die Münchner gegen einen Aufsteiger wieder als Verlierer den Platz. Zum ersten Mal seit mehr als neun Jahren kassierte der Rekordmeister mindestens vier Gegentore in der Allianz Arena.