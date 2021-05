Aufregung um vermeintlichen Ausgleichstreffer : Freiburg versetzt Köln Dämpfer im Abstiegskampf

Köln Bitterer Nackenschlag statt Befreiungsschlag: Der 1. FC Köln torkelt seinem siebten Abstieg aus der Bundesliga entgegen. Der Tabellen-Vorletzte kassierte eine 1:4-Niederlage gegen den SC Freiburg. Für Ärger sorgte ein Nicht-Gegebenes Tor der Kölner.

Nach dem herben Rückschlag im Abstiegskampf gab Friedhelm Funkel Einblicke in die Gemütsverfassung seiner Spieler. "Sie sitzen in der Kabine und sind tief enttäuscht. Sie sind über ihre eigene Leistung in der ersten Halbzeit verärgert", sagte der Trainer des 1. FC Köln bei DAZN. Durch das 1:4 (0:2) gegen den FC Freiburg rückt der siebte Abstieg der Vereinsgeschichte aus der Fußball-Bundesliga immer näher. Zwei Spieltage vor Saisonende liegen die Kölner weiter auf Platz 17.