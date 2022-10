Wieder früher Platzverweis : 1. FC Köln kassiert Klatsche in Mainz

Mainz Der 1. FC Köln hat beim FSV Mainz 05 eine deutliche Niederlage kassiert und verlor mit 0:5 (0:3). Die Kölner handelten sich dabei früh einen Elfmeter und einen Platzverweis gegen sich.

Der Heimfluch ist gebrochen: Der furios aufspielende FSV Mainz 05 hat mit dem ersten Saisonsieg vor den eigenen Fans zumindest für eine Nacht einen Champions-League-Platz erobert. Die Mannschaft von Trainer Bo Svensson gewann auch in der Höhe verdient mit 5:0 (3:0) gegen den 1. FC Köln , stellte den höchsten Sieg der Erstliga-Geschichte ein und stürmte in die Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga.

Baumgart schickte Florian Kainz nach Gelb-Rot-Sperre wieder von Beginn an aufs Feld - und richtete eine klare Forderung an sein Team. Einmal nicht in Rückstand geraten, lautete das Motto, nachdem der FC in dieser Saison bereits achtmal einem 0:1 hinterherlaufen musste.