Kantersieg in Augsburg : 1. FC Köln nimmt nächste Hürde auf dem Weg nach Europa

Kantersieg in Augsburg

Augsburg Der 1. FC Köln hat die nächste schwere Hürde auf dem Weg nach Europa genommen - und wie. Mit einem 4:1 beim FC Augsburg bekräftigte das Team von Trainer Steffen Baumgart seine internationalen Ambitionen und verbesserte sich auf den sechsten Tabellenplatz.

Der FCA konnte aufgrund der Pleite noch nicht vorzeitig den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga feiern, kann allerdings im schlimmsten Fall nur noch auf den Relegationsplatz abrutschen.

Jan Thielmann brachte die Kölner, die keinen Schwachpunkt hatten, in der 12. Minute in Führung. Der überragende Mark Uth erhöhte nur drei Minuten später. Anthony Modeste sorgte per Foulelfmeter, den er selbst herausgeholt hatte, für das 3:0 (63.). Mit seinem 19. Saisontreffer (77.) sorgte er auch für den Endstand. Florian Niederlechner verkürzte zwischenzeitlich auf 1:3 (73.).