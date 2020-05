Bundesinnenministerium bekräftigt : Auch Fußballprofis müssen nach Kontakt zu Infizierten in Quarantäne

Berlin Das Bundesministerium des Innern, das auch für den Sport zuständig ist, dass die Isolations-Regelungen auch für Fußballer gelten: Wer Kontakt mit Infizierten hatte, muss in Quarantäne. Beim 1. FC Köln waren am Freitag drei Personen positiv getestet worden.

Das Bundesinnenministerium bekräftigt seine Haltung, dass selbstverständlich auch Fußball-Profis nach Kontakt mit Corona-Infizierten isoliert werden müssen. "Horst Seehofer steht dazu, was er gesagt hat. Personen, die in unmittelbarem Kontakt gewesen sind mit einer positiv getesteten Person, müssen in 14-tägige Quarantäne gehen", sagte BMI-Sprecher Steve Alter am Montag in der Berliner Bundespressekonferenz.